IONOS-Investition im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IONOS-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das IONOS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das IONOS-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,759 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 130,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,58 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,00 Prozent gesteigert.

IONOS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,72 Mrd. Euro gelistet. Am 08.02.2023 wurden IONOS-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines IONOS-Anteils lag damals bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net