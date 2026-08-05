TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IONOS von vor 3 Jahren abgeworfen

IONOS-Anlage unter der Lupe

06.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in IONOS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die IONOS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IONOS-Papier bei 15,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die IONOS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,667 IONOS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 213,33 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Papiers am 05.08.2026 auf 32,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113,33 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete IONOS eine Marktkapitalisierung von 4,38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der IONOS-Papiere fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer IONOS-Aktie auf 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net