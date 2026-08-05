DAX 26.123 -0,0%ESt50 6.507 +0,5%MSCI World 4.982 +0,1%Top 10 Crypto 8,39 -1,5%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.106 +0,4%Euro 1,1543 -0,1%Öl 79,4 -0,0%Gold 4.273 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
IONOS-Anlage unter der Lupe

TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IONOS von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IONOS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
30.40 EUR -1.70 EUR -5.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde die IONOS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IONOS-Papier bei 15,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die IONOS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,667 IONOS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 213,33 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Papiers am 05.08.2026 auf 32,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113,33 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete IONOS eine Marktkapitalisierung von 4,38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der IONOS-Papiere fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer IONOS-Aktie auf 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle IONOS Aktie News

Werbung

IONOS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
22.06.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 IONOS Kaufen DZ BANK
20.05.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)