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IONOS-Investment

TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen IONOS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
36.16 EUR 0.68 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das IONOS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,60 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 306,748 IONOS-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.202,45 EUR, da sich der Wert einer IONOS-Aktie am 21.10.2026 auf 36,52 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,02 Prozent zugenommen.

IONOS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,82 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des IONOS-Anteils fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des IONOS-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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