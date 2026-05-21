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TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren eingefahren

22.05.26 10:00 Uhr
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren eingefahren | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
43,84 EUR 0,88 EUR 2,05%
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Vor 10 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das JENOPTIK-Papier 13,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,249 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 308,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,62 EUR belief. Mit einer Performance von +208,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,46 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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13.05.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
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