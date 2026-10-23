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Langfristige Performance

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
38.22 EUR -0.34 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das JENOPTIK-Papier an diesem Tag 20,38 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 49,068 JENOPTIK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 38,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.879,29 EUR wert. Mit einer Performance von +87,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich jüngst auf 2,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

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Datum Rating Analyst
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
22.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.

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