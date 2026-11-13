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TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
36.56 EUR -1.12 EUR -2.97 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das JENOPTIK-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,14 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 49,652 JENOPTIK-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1.875,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,78 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 87,59 Prozent.

JENOPTIK wurde am Markt mit 2,19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.11.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
11.11.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK

Information

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