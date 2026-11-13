TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient

Lukrative JENOPTIK-Investition?

13.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das JENOPTIK-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,14 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 49,652 JENOPTIK-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1.875,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,78 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 87,59 Prozent.

JENOPTIK wurde am Markt mit 2,19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net