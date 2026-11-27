Langfristige Anlage

Investoren, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die JENOPTIK-Anteile bei 34,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 2,865 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 33,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,96 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 5,04 Prozent.

Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net