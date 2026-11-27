TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die JENOPTIK-Anteile bei 34,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 2,865 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 33,14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,96 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 5,04 Prozent.
Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images