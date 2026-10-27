TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kontron gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kontron-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kontron-Aktie an diesem Tag 18,78 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,325 Kontron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 20,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,67 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 7,67 Prozent.
Zuletzt verbuchte Kontron einen Börsenwert von 1,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Kontron AG