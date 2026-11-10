DAX 26.567 +1,1%ESt50 6.360 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,2%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.235 -1,2%Euro 1,1220 -0,0%Öl 89,7 -3,1%Gold 4.078 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Investmentbeispiel

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kontron-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
19.09 EUR -0.16 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.120,574 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 09.11.2026 21.447,78 EUR wert, da der Schlussstand 19,14 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 114,48 Prozent.

Alle Kontron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

Aktuelle Kontron Aktie News

Werbung

Kontron Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
06.11.26 Kontron Buy Warburg Research
05.11.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
24.09.26 Kontron Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.