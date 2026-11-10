TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kontron-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.120,574 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 09.11.2026 21.447,78 EUR wert, da der Schlussstand 19,14 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 114,48 Prozent.
Alle Kontron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Kontron AG