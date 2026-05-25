TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Rentable Kontron-Investition?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kontron-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Kontron-Anteile betrug an diesem Tag 6,95 EUR. Wer vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hat, hat nun 1.439,470 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.05.2026 auf 23,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33.222,97 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 232,23 Prozent.

Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net