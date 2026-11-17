Lukrative Kontron-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das Kontron -Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kontron-Anteile an diesem Tag 23,26 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Kontron-Aktie investierten, hätten nun 4,299 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 18,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,60 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 81,60 EUR, was einer negativen Performance von 18,40 Prozent entspricht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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