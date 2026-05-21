TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen

Ausschüttung an Anteilseigner

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Nemetschek SE-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Papier Nemetschek SE am 21.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,68 EUR beschlossen. Damit wurde die Nemetschek SE-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 23,64 Prozent aufgestockt. Somit schüttet Nemetschek SE insgesamt 63,49 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der Nemetschek SE-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 14,52 Prozent nach oben angepasst.

Nemetschek SE-Aktie mit Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte der Nemetschek SE-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 64,15 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Nemetschek SE wird der Nemetschek SE-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Nemetschek SE-Anteilsschein auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die Nemetschek SE-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Nemetschek SE-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,73 Prozent auf. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,59 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Nemetschek SE-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Nemetschek SE via XETRA um 12,65 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -10,02 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Nemetschek SE

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,78 EUR voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,20 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Nemetschek SE

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens Nemetschek SE steht aktuell bei 7,530 Mrd. EUR. Das KGV von Nemetschek SE beläuft sich aktuell auf 49,33. Der Umsatz von Nemetschek SE belief sich in 2025 auf 1,191 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,88 EUR.

Redaktion finanzen.net