Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMA Solar-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,84 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das SMA Solar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 287,026 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.042,48 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Anteils am 18.11.2026 auf 45,44 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,42 Prozent zugenommen.

SMA Solar war somit zuletzt am Markt 1,62 Mrd. Euro wert. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net