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SMA Solar-Performance im Blick

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
49.00 EUR -0.76 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SMA Solar-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die SMA Solar-Aktie letztlich bei 56,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 176,678 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SMA Solar-Papiere wären am 28.10.2026 8.745,58 EUR wert, da der Schlussstand 49,50 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 12,54 Prozent.

Zuletzt verbuchte SMA Solar einen Börsenwert von 1,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Das SMA Solar-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG

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