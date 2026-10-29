TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien verlieren können.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SMA Solar-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die SMA Solar-Aktie letztlich bei 56,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 176,678 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SMA Solar-Papiere wären am 28.10.2026 8.745,58 EUR wert, da der Schlussstand 49,50 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 12,54 Prozent.
Zuletzt verbuchte SMA Solar einen Börsenwert von 1,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Das SMA Solar-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: SMA Solar