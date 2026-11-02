TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.11.2023 wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,28 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,470 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 278,72 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 30.10.2026 auf 50,95 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 278,72 EUR entspricht einer Performance von +178,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 973,93 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net