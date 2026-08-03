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Langfristige Performance

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

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TeamViewer
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die TeamViewer-Anteile bei 9,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,117 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 6,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,59 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 70,59 EUR entspricht einer negativen Performance von 29,41 Prozent.

Der Marktwert von TeamViewer betrug jüngst 1,03 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Anteils fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TeamViewer-Anteils auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.