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TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die HENSOLDT-Aktie bei 30,24 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das HENSOLDT-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,307 HENSOLDT-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 254,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,96 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 154,50 Prozent.

HENSOLDT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,19 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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