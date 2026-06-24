TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht

Profitabler HENSOLDT-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in HENSOLDT gewesen.

Am 26.06.2025 wurden HENSOLDT-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das HENSOLDT-Papier bei 99,40 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, befänden sich nun 100,604 HENSOLDT-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (64,34 EUR), wäre die Investition nun 6.472,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,27 Prozent verringert.

HENSOLDT wurde am Markt mit 7,96 Mrd. Euro bewertet. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des HENSOLDT-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net