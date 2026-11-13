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Lohnendes HENSOLDT-Investment?

TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in HENSOLDT-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78.78 EUR -0.34 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen

Am 13.11.2025 wurden HENSOLDT-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 84,15 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,884 HENSOLDT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (79,46 EUR), wäre das Investment nun 944,27 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,57 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte HENSOLDT einen Börsenwert von 9,54 Mrd. Euro. HENSOLDT-Anteile wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die HENSOLDT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
11.11.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG

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