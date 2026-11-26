IONOS-Investmentbeispiel

Vor Jahren in IONOS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die IONOS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14,10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 EUR in die IONOS-Aktie investierten, hätten nun 70,922 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.387,23 EUR, da sich der Wert einer IONOS-Aktie am 25.11.2026 auf 33,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 138,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete IONOS eine Marktkapitalisierung von 4,65 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des IONOS-Papiers fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der IONOS-Aktie lag damals bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net