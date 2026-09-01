TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor 3 Jahren verdient

Performance unter der Lupe

03.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren IONOS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IONOS-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der IONOS-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,52 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die IONOS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,433 IONOS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 33,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.171,39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117,14 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von IONOS belief sich zuletzt auf 4,64 Mrd. Euro. Am 08.02.2023 wurden IONOS-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein IONOS-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net