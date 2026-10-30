TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitables JENOPTIK-Investment?

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 302,297 JENOPTIK-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.478,84 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 29.10.2026 auf 41,28 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 24,79 Prozent.

JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net