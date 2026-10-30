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Profitables JENOPTIK-Investment?

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
39.96 EUR -0.38 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 302,297 JENOPTIK-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.478,84 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 29.10.2026 auf 41,28 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 24,79 Prozent.

JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

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Datum Rating Analyst
28.10.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG

Information

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