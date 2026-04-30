TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades JENOPTIK-Anteilen an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das JENOPTIK-Papier 17,42 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,741 JENOPTIK-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 191,62 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 30.04.2026 auf 33,38 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 191,62 EUR entspricht einer Performance von +91,62 Prozent.
Am Markt war JENOPTIK jüngst 1,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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