DAX24.793 -0,8%Est506.233 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +1,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.884 +0,6%Euro1,1398 +0,2%Öl73,30 -2,1%Gold4.035 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen schwach - Nikkei und KOSPI tiefrot -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- ON, Chip-Aktien, SoftBank, Bayer im Fokus
Top News
UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie
UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Anlage

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr eingebracht

26.06.26 10:00 Uhr
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JENOPTIK-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
45,80 EUR -1,26 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades JENOPTIK-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag bei 19,32 EUR. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 517,598 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24.275,36 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 25.06.2026 auf 46,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 142,75 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 2,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.05.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026JENOPTIK KaufenDZ BANK
12.05.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.05.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026JENOPTIK KaufenDZ BANK
12.05.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
26.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
25.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen