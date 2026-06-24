TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen JENOPTIK-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades JENOPTIK-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag bei 19,32 EUR. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 517,598 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24.275,36 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 25.06.2026 auf 46,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 142,75 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 2,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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