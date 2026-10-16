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JENOPTIK-Investmentbeispiel

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
36.86 EUR 0.62 EUR 1.71 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das JENOPTIK-Papier an diesem Tag 19,89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,028 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 36,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,92 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 185,92 EUR entspricht einer Performance von +85,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 2,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

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Datum Rating Analyst
15.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG

Information

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