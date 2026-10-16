JENOPTIK-Investmentbeispiel

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr verdient

16.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien JENOPTIK AG 36.86 EUR 0.62 EUR 1.71 % Charts | News | Analysen Aktie kaufen Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das JENOPTIK-Papier an diesem Tag 19,89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,028 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 36,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,92 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 185,92 EUR entspricht einer Performance von +85,92 Prozent. Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 2,23 Mrd. Euro. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: JENOPTIK