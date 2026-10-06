TecDAX-Wert Kontron-Aktie: Hätte sich eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren gelohnt?

Profitable Kontron-Investition?

06.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kontron-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Kontron-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,82 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kontron-Aktie investiert, befänden sich nun 4,803 Kontron-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 20,74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,62 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net