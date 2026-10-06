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Profitable Kontron-Investition?

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: Hätte sich eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren gelohnt?

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: Hätte sich eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren gelohnt?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kontron-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
20.62 EUR -0.22 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Kontron-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,82 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kontron-Aktie investiert, befänden sich nun 4,803 Kontron-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 20,74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,62 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
24.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.

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