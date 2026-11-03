Profitables Kontron-Investment?

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient

03.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Kontron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Kontron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Kontron-Papiers betrug an diesem Tag 20,28 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,310 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.010,85 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 02.11.2026 auf 20,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 1,08 Prozent. Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1,24 Mrd. Euro. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net

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Bildquellen: Kontron AG