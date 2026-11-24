Performance im Blick

Anleger, die vor Jahren in Kontron-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Kontron-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Kontron-Aktie betrug an diesem Tag 22,52 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,405 Kontron-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 804,17 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 23.11.2026 auf 18,11 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,58 Prozent verringert.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,09 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net