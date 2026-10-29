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Profitable Ottobock-Investition?

TecDAX-Wert Ottobock-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ottobock-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Ottobock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
48.90 EUR -0.40 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Ottobock-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 68,85 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14,524 Ottobock-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 711,69 EUR, da sich der Wert eines Ottobock-Anteils am 28.10.2026 auf 49,00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 28,83 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Ottobock eine Marktkapitalisierung von 3,14 Mrd. Euro. Am 09.10.2025 fand der erste Handelstag der Ottobock-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Ottobock-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG

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