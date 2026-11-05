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SMA Solar-Anlage im Blick

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
53.75 EUR -0.75 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde die SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,06 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 2,435 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,88 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 04.11.2026 auf 54,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,88 Prozent vermehrt.

Insgesamt war SMA Solar zuletzt 1,77 Mrd. Euro wert. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SMA Solar-Aktie auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

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Datum Rating Analyst
22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG

Information

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