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SMA Solar-Performance

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
59.45 EUR -3.20 EUR -5.11 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SMA Solar-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,626 SMA Solar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 60,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,58 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 119,58 Prozent gesteigert.

SMA Solar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,17 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des SMA Solar-Anteils fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

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Datum Rating Analyst
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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