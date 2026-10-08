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SMA Solar-Investition im Blick

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
58.35 EUR -1.65 EUR -2.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SMA Solar-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,52 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 281,532 SMA Solar-Aktien. Die gehaltenen SMA Solar-Aktien wären am 07.10.2026 16.554,05 EUR wert, da der Schlussstand 58,80 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 65,54 Prozent.

SMA Solar wurde am Markt mit 2,10 Mrd. Euro bewertet. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar

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Datum Rating Analyst
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.

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