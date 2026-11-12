TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21,29 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,970 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.265,85 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 11.11.2026 auf 48,24 EUR belief. Damit wäre die Investition um 126,59 Prozent gestiegen.
Insgesamt war SMA Solar zuletzt 1,66 Mrd. Euro wert. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: SMA Solar