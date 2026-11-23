SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,151 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,19 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 20.11.2026 auf 43,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,19 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) bezifferte sich zuletzt auf 838,41 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net