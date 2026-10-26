TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36,78 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 271,887 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 13.496,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,96 Prozent gesteigert.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 948,89 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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