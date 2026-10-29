TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,456 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen TeamViewer-Aktien wären am 28.10.2026 116,07 EUR wert, da der Schlussstand 7,51 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 16,07 Prozent.
Der Marktwert von TeamViewer betrug jüngst 1,19 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26,25 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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