TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in TeamViewer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurden TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 28,45 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TeamViewer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,515 TeamViewer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 6,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -77,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Aktuelle TeamViewer Aktie News
TeamViewer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK