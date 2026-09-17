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TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in TeamViewer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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TeamViewer
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Vor 5 Jahren wurden TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 28,45 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TeamViewer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,515 TeamViewer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 6,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -77,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK

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