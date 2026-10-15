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Hochrechnung

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,77 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,648 TeamViewer-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (6,87 EUR), wäre die Investition nun 499,09 EUR wert. Die Abnahme von 1.000 EUR zu 499,09 EUR entspricht einer negativen Performance von 50,09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 1,10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Anteils fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der TeamViewer-Aktie bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG

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