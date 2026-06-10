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TeamViewer-Performance

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

11.06.26 10:00 Uhr
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet | finanzen.net

Vor Jahren in TeamViewer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

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Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der TeamViewer-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,48 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,420 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 5,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 531,01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,90 Prozent verringert.

Insgesamt war TeamViewer zuletzt 900,99 Mio. Euro wert. Das TeamViewer-Papier wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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