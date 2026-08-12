TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TeamViewer-Investition

13.08.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in TeamViewer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TeamViewer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des TeamViewer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,11 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 58,445 TeamViewer-Papiere. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 12.08.2026 369,08 EUR wert, da der Schlussstand 6,32 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,09 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte TeamViewer einen Börsenwert von 1,04 Mrd. Euro. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers lag beim Börsengang bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net