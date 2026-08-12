TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in TeamViewer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TeamViewer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des TeamViewer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,11 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 58,445 TeamViewer-Papiere. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 12.08.2026 369,08 EUR wert, da der Schlussstand 6,32 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,09 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte TeamViewer einen Börsenwert von 1,04 Mrd. Euro. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers lag beim Börsengang bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Aktuelle TeamViewer Aktie News
TeamViewer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.