TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukrativer TeamViewer-Einstieg?

08.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden TeamViewer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15,83 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,317 TeamViewer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 42,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,73 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 57,52 Prozent.

Der Marktwert von TeamViewer betrug jüngst 1,07 Mrd. Euro. Das TeamViewer-Papier wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net