TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable TeamViewer-Anlage?

12.11.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TeamViewer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,39 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hat, hat nun 747,105 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 5,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.743,00 EUR wert. Damit wäre die Investition 62,57 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 760,25 Mio. Euro. Das TeamViewer-Papier wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des TeamViewer-Anteils belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net