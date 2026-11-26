Rentable TeamViewer-Investition?

Vor Jahren TeamViewer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die TeamViewer-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,65 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TeamViewer-Aktie investiert, befänden sich nun 176,991 TeamViewer-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (4,43 EUR), wäre die Investition nun 784,42 EUR wert. Mit einer Performance von -21,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der TeamViewer-Wert an der Börse wurde auf 698,40 Mio. Euro beziffert. Der erste Handelstag der TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net