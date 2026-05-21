DAX24.731 +0,5%Est506.002 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +1,3%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.606 -0,3%Euro1,1610 -0,1%Öl105,3 +0,4%Gold4.527 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
Top News
Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
United Internet-Dividendenzahlung

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet United Internet Anlegern eine Freude

22.05.26 10:02 Uhr
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet United Internet Anlegern eine Freude | finanzen.net

United Internet-Investoren aufpasst: So hoch fällt die United Internet-Dividendenauszahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,26 EUR -0,86 EUR -3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Papier United Internet am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,50 EUR. Damit wurde die United Internet-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent angezogen. 328,39 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die United Internet-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 280,04 Prozent erhöht.

Veränderung der United Internet-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging das United Internet-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 26,38 EUR aus dem Handel. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die United Internet-Aktie. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem United Internet-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die United Internet-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des United Internet-Papiers 1,81 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,55 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und United Internet-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der United Internet-Aktienkurs via XETRA 86,17 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 132,25 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (freenet, DHL Group (ex Deutsche Post), Deutsche Telekom) erweist sich United Internet im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist freenet mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 2,07 EUR und einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent.

Dividendenerwartung von United Internet

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,64 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,43 Prozent zulegen.

United Internet-Kerndaten

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens United Internet beträgt aktuell 4,680 Mrd. EUR. United Internet verfügt über ein KGV von aktuell 16,79. 2025 setzte United Internet 6,120 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,65 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
21.05.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
20.05.2026United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026United Internet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026United Internet BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026United Internet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.05.2026United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026United Internet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026United Internet BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026United Internet KaufenDZ BANK
25.03.2026United Internet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
21.05.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen