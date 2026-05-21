TecDAX-Wert United Internet-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet United Internet Anlegern eine Freude

United Internet-Dividendenzahlung

United Internet-Investoren aufpasst: So hoch fällt die United Internet-Dividendenauszahlung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Papier United Internet am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,50 EUR. Damit wurde die United Internet-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent angezogen. 328,39 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die United Internet-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 280,04 Prozent erhöht.

Veränderung der United Internet-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging das United Internet-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 26,38 EUR aus dem Handel. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die United Internet-Aktie. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem United Internet-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die United Internet-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des United Internet-Papiers 1,81 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,55 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und United Internet-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der United Internet-Aktienkurs via XETRA 86,17 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 132,25 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (freenet, DHL Group (ex Deutsche Post), Deutsche Telekom) erweist sich United Internet im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist freenet mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 2,07 EUR und einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent.

Dividendenerwartung von United Internet

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,64 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,43 Prozent zulegen.

United Internet-Kerndaten

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens United Internet beträgt aktuell 4,680 Mrd. EUR. United Internet verfügt über ein KGV von aktuell 16,79. 2025 setzte United Internet 6,120 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,65 EUR.

Redaktion finanzen.net