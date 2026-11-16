Aktien von Samsung, SK hynix & Co. im Ausverkauf: Ist der Rücksetzer eine Kaufchance?

Tech-Aktien unter Druck

Der Ausverkauf bei Samsung, SK hynix und anderen asiatischen Chipwerten verschärft sich. Doch hinter den Kursverlusten stecken nicht nur Sorgen um NVIDIA.

Advantest, SK hynix, Samsung und TSMC verlieren zum Wochenstart deutlich

Die Führungskrise bei NVIDIA und Washingtons Exportpolitik belasten die Branche

Die NVIDIA-Zahlen am Dienstag gelten als nächster Härtetest für Chipwerte.

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Asiens Chipaktien brechen zum Wochenstart erneut ein, und am härtesten trifft es die Zulieferer des KI-Booms. Die Aktie von Advantest, Hersteller von Testsystemen für Halbleiter, sackt in Tokio um elf Prozent auf 27.210 JPY ab. In Seoul knickt SK hynix um rund acht Prozent auf 1.122.000 KRW ein. Treiber des Ausverkaufs sind die Unruhe um den KI-Chipkonzern NVIDIA und die Frage, wie hart Washington beim Chipexport durchgreift.

Chipaktien entlang der Lieferkette unter Druck

Der Abgabedruck beschränkt sich nicht auf einzelne Werte, er erfasst nahezu jede Stufe der Wertschöpfung. Neben SK hynix verliert auch der zweite große Speicherchiphersteller Samsung Electronics knapp fünf Prozent auf 195.800 KRW. Beim Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) geht es in Taipeh um knapp 6 Prozent auf 2.210 TWD abwärts, in Tokio fallen Sumitomo Electric Industries um gut sieben Prozent auf 1.410 JPY. Für die Branche ist es bereits der zweite Schock binnen zwei Wochen: Am 6. November hatte die Sorge, der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen könne den Bau von Rechenzentren bremsen, einen ersten Ausverkauf ausgelöst.

NVIDIA-Führungskrise verunsichert die Zulieferer

Der wichtigste Grund liegt in Kalifornien. Jensen Huang war am vergangenen Donnerstag als NVIDIA-Chef zurückgetreten, nachdem eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekannt geworden war. Die Frau war Führungskraft beim Datenunternehmen Megaspeed aus Singapur, einem Großkunden von NVIDIA. Seither führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern übergangsweise. Laut Financial Times spricht Huang inzwischen über eine Rückkehr, US-Finanzminister Scott Bessent forderte dagegen am Sonntag in einem Fernsehinterview einen externen Nachfolger und einen dramatischen Umbruch an der Spitze. Zudem verlangte er binnen zehn Tagen Antworten darauf, ob NVIDIA zweifelhafte Chipverkäufe nach China forciert habe, um den Umsatz zu steigern. Für die Zulieferer ist damit nicht nur offen, wer NVIDIA künftig führt, sondern auch, ob der Konzern an seinem Wachstumskurs festhält.

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Washington verschärft den Druck auf Chipexporte

Der zweite Belastungsfaktor ist politisch. US-Abgeordnete beider Parteien drängen auf schärfere Beschränkungen für Chinas Zugang zu KI-Chips und wollen ein Schlupfloch schließen, über das chinesische Unternehmen Rechenleistung in ausländischen Rechenzentren anmieten. Nach einem Bericht des Wall Street Journal prüft das US-Handelsministerium dafür neue Exportregeln und Lizenzpflichten für Malaysia, Thailand, Indonesien und Singapur. Gerade Malaysia und Thailand gelten als Schwerpunkte für neue Rechenzentren, die mit KI-Hardware bestückt werden. Gary Goh, Chef des malaysischen Rechenzentrumsberaters Sprint DC, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, nach Inkrafttreten neuer Regeln drohe dem Rechenzentrumsmarkt in Malaysia kurz bis mittelfristig ein Schock.

Was der Kursrutsch bei SK hynix, TSMC und Co. bedeutet

Bemerkenswert ist die Kluft zwischen operativem Geschäft und Aktienkurs. TSMC meldete zuletzt für Oktober 2026 einen Umsatz von rund 587 Milliarden Taiwan-Dollar, knapp 60 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Mit den Oktoberzahlen lassen sich die Kursverluste also kaum erklären, eher mit einem neu bewerteten Risiko: Die Branche hängt am KI-Investitionszyklus, dessen wichtigster Taktgeber in einer Führungskrise steckt, während die Politik zugleich die Absatzwege für Hochleistungschips verengen könnte. Solange beide Fragen offen sind, müssen Anleger bei Asiens Chipwerten mit anhaltend hohen Schwankungen rechnen, auch ohne schlechte Nachrichten aus den Unternehmen selbst.

Der nächste belastbare Datenpunkt folgt bereits am morgigen Dienstag: Dann legt NVIDIA nach US-Handelsschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor, das Quartal endete am 25. Oktober 2026. Analysten erwarten ein Gewinnplus von rund 90 Prozent, entscheidend dürfte jedoch sein, ob der Konzern unter Interimsführung an seinem optimistischen Ausblick festhält. Am Donnerstag folgt mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic, das 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 US-Dollar ausgeben will, der nächste Stimmungstest für den KI-Sektor.

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Sollten Anleger den Dip bei Chipaktien kaufen?

Der Kursrückgang bei Advantest, SK hynix, Samsung und TSMC könnte langfristig orientierten Anlegern eine Einstiegschance bieten. Ein vorschneller Kauf drängt sich derzeit allerdings nicht auf. Zu viele Unsicherheiten belasten die Branche: die Führungskrise bei NVIDIA, mögliche Verschärfungen der US-Exportbeschränkungen und die Frage, ob sich das hohe Tempo der KI-Investitionen fortsetzen lässt. Die anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA dürften deshalb wichtige Hinweise liefern. Vor allem der Ausblick wird zeigen, ob die Wachstumserwartungen trotz der politischen und unternehmensinternen Risiken Bestand haben. Anleger, die von einer Erholung profitieren möchten, können neben den großen Chipherstellern auch auf Zulieferer der Branche setzen. Dazu gehören Hersteller von Halbleiterproduktionsanlagen, Anbieter von Test- und Messtechnik sowie Unternehmen, die auf die Fertigung und Verpackung besonders leistungsfähiger Chips spezialisiert sind. Auch Speicherchipproduzenten und Entwickler von Hochleistungsprozessoren für KI-Rechenzentren bieten Ansatzpunkte. Wer das Einzelwertrisiko reduzieren möchte, kann über Halbleiter-ETFs in mehrere dieser Bereiche gleichzeitig investieren. Ein schrittweiser Einstieg bietet sich angesichts der anhaltenden Unsicherheiten eher an als der Versuch, den Tiefpunkt zu treffen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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