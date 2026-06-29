Microsoft-Aktie vor schwächstem Monat seit dem Jahr 2000: Was hinter dem Ausverkauf steckt
Ein Ausverkauf bei den großen Technologiewerten trifft ausgerechnet den Softwareprimus mit voller Wucht, und der wahre Grund reicht tiefer als ein einzelner schwacher Börsenmonat.
Werte in diesem Artikel
- Microsoft-Aktie vor schwächstem Monat seit dem Jahr 2000
- Auslöser ist ein breiter Ausverkauf bei den großen Technologiewerten
- Im Zentrum stehen Sorgen um die hohen KI-Ausgaben des Konzerns
Die Microsoft-Aktie steuert auf einen ihrer schwächsten Börsenmonate seit Jahrzehnten zu. Der Softwareriese liegt im Juni so weit im Minus, dass der laufende Monat zum schwächsten seit Dezember 2000 zu werden droht. Damals büßte der Titel 24,4 Prozent ein. Der Auslöser ist kein einzelnes Unternehmensereignis, sondern ein breiter Rückzug der Anleger aus den großen Technologiewerten, der ausgerechnet den Branchenprimus mit voller Wucht erwischt. So ging es für die Microsoft-Aktie an der NASDAQ im Juni bisher auf 368,57 US-Dollar nach unten, ein Abschlag von 18,14 Prozent (Schlusskurs vom 29. Juni). Vorbörslich deutet sich nun jedoch eine kleine Stabilisierung an: Zeitweise geht es moderate 0,42 Prozent auf 370,12 US-Dollar hoch.
Ein Ausverkauf erfasst die gesamte Spitzengruppe
Microsoft steht mit dem Kursrutsch nicht allein. Nach einem schwachen Monat für den gesamten Technologiesektor zogen Anleger reihenweise Kapital aus den Schwergewichten ab, die unter dem Namen Magnificent Seven zusammengefasst werden. Das Börsenjahr 2026 verlief für die Branche insgesamt freundlich, doch die größten Werte an der Spitze taten sich zuletzt spürbar schwerer als der breite Markt. Zur Einordnung der Dimension verweist Bloomberg auf den Februar 2008, der mit einem Minus von 16,56 Prozent bislang als zweitschwächster Microsoft-Monat seit Dezember 2000 gilt. Jener Monat lag nur wenige Wochen vor dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers.
Die KI-Ausgaben rücken ins Zentrum
Hinter dem Verkaufsdruck steht weniger das laufende Geschäft als die Sorge um die Strategie. Während Microsoft weiter massiv in das Wachstum mit künstlicher Intelligenz investiert, fürchten Teile des Marktes, dass derselbe KI-Boom das klassische Softwaregeschäft entwerten könnte. Zu den Quartalszahlen Ende April hatte der Konzern für das Cloudgeschäft Azure lediglich ein moderates Wachstum in Aussicht gestellt und zugleich seine Prognose für die Investitionsausgaben zum Jahresende auf 190 Milliarden US-Dollar angehoben. Diese Kombination aus vorsichtigem Ausblick und steigenden Ausgaben nährt die Zweifel.
Jack Ablin, Chief Investment Strategist bei Cresset Wealth Advisors, brachte die Skepsis gegenüber Bloomberg auf den Punkt: Microsoft werde derzeit von zwei Seiten attackiert: durch die Sorge vor astronomischen KI-Ausgaben auf der einen Seite und der Angst vor einer Disruption der eigenen Kernprodukte auf der anderen. Investoren neigten in dieser Phase der Unsicherheit dazu, "erst zu verkaufen und später Fragen zu stellen".
Analysten bleiben gespalten
Trotz des Ausverkaufs halten Teile der Wall Street an dem Wert fest. Die Deutsche Bank bekräftigte in einer Studie vom 26. Juni 2026 ihr Kaufvotum und ein Kursziel von 550 US-Dollar, wie Yahoo Finance berichtet. Das Analystenteam um Brad Zelnick zeigte sich zuversichtlich, dass Microsoft seine operativen Margen halten und ausbauen und über die kommenden Jahre weiter werthaltig wachsen könne. Im breiteren Bild liegt das durchschnittliche Kursziel laut der auf finanzen.net geführten Analystenübersicht bei 571,67 US-Dollar, ermittelt aus sieben Einschätzungen.
Den nächsten Härtetest liefert der Konzern selbst. Mit den für Ende Juli erwarteten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr wird sich zeigen, ob das Wachstum von Azure die enormen Investitionen rechtfertigt und ob der Ausblick die Anleger zurück in den Wert holt. Bis dahin bleibt die Frage offen, ob der Juni tatsächlich als schwächster Microsoft-Monat seit der Jahrtausendwende in die Statistik eingeht.
Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Anzeige: Microsoft-Aktie und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Microsoft News
Bildquellen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.05.2026
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.2026
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.2026
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2026
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.2026
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.05.2026
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.2026
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.2026
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2026
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.2026
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen