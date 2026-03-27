Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Mehr Kurspotenzial als NVIDIA? Diese wenig bekannte KI-Aktie könnte Anleger überraschen Mehr Kurspotenzial als NVIDIA? Diese wenig bekannte KI-Aktie könnte Anleger überraschen
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 13 im Überblick

29.03.26 03:59 Uhr
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 13 im Überblick.

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 13

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 13/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 20.03.2026 und dem 27.03.2026. Stand ist der 27.03.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -10,68 Prozent

Platz 29: HENSOLDT

HENSOLDT: -9,99 Prozent

Platz 28: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -9,85 Prozent

Platz 27: Nagarro SE

Nagarro SE: -9,53 Prozent

Platz 26: ATOSS Software

ATOSS Software: -7,59 Prozent

Platz 25: SAP SE

SAP SE: -7,32 Prozent

Platz 24: Nordex

Nordex: -3,87 Prozent

Platz 23: IONOS

IONOS: -3,07 Prozent

Platz 22: QIAGEN

QIAGEN: -2,47 Prozent

Platz 21: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -2,16 Prozent

Platz 20: Kontron

Kontron: -1,86 Prozent

Platz 19: United Internet

United Internet: -1,62 Prozent

Platz 18: freenet

freenet: -1,22 Prozent

Platz 17: 1&1

1&1: -0,86 Prozent

Platz 16: Infineon

Infineon: -0,57 Prozent

Platz 15: TeamViewer

TeamViewer: -0,14 Prozent

Platz 14: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 0,19 Prozent

Platz 13: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,22 Prozent

Platz 12: Sartorius vz

Sartorius vz: 0,29 Prozent

Platz 11: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 2,30 Prozent

Platz 10: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 3,02 Prozent

Platz 9: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 3,31 Prozent

Platz 8: Siltronic

Siltronic: 5,47 Prozent

Platz 7: Drägerwerk

Drägerwerk: 5,74 Prozent

Platz 6: Bechtle

Bechtle: 5,90 Prozent

Platz 5: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 6,25 Prozent

Platz 4: JENOPTIK

JENOPTIK: 7,06 Prozent

Platz 3: CANCOM SE

CANCOM SE: 10,0 Prozent

Platz 2: Ottobock

Ottobock: 13,42 Prozent

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 18,32 Prozent

Mehr zum Thema TecDAX

03:59Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 13 im Überblick
28.03.26Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
27.03.26Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer
27.03.26SAP To Acquire Reltio To Power Next Wave Of Enterprise AI
27.03.26Audi, Aleph Alpha, Private Credit, SAP, Tesla, Helsing, Spotify - das war Freitag, 27.3.2026
27.03.26Here's How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
27.03.26Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
27.03.26Microsoft-Alternative: Nextcloud und Ionos entwickeln quelloffenes „Euro-Office“
mehr