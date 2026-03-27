Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 13 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 13 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 13/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 20.03.2026 und dem 27.03.2026. Stand ist der 27.03.2026.
Platz 30: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -10,68 Prozent
Platz 29: HENSOLDT
HENSOLDT: -9,99 Prozent
Platz 28: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -9,85 Prozent
Platz 27: Nagarro SE
Nagarro SE: -9,53 Prozent
Platz 26: ATOSS Software
ATOSS Software: -7,59 Prozent
Platz 25: SAP SE
SAP SE: -7,32 Prozent
Platz 24: Nordex
Nordex: -3,87 Prozent
Platz 23: IONOS
IONOS: -3,07 Prozent
Platz 22: QIAGEN
QIAGEN: -2,47 Prozent
Platz 21: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -2,16 Prozent
Platz 20: Kontron
Kontron: -1,86 Prozent
Platz 19: United Internet
United Internet: -1,62 Prozent
Platz 18: freenet
freenet: -1,22 Prozent
Platz 17: 1&1
1&1: -0,86 Prozent
Platz 16: Infineon
Infineon: -0,57 Prozent
Platz 15: TeamViewer
TeamViewer: -0,14 Prozent
Platz 14: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 0,19 Prozent
Platz 13: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,22 Prozent
Platz 12: Sartorius vz
Sartorius vz: 0,29 Prozent
Platz 11: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 2,30 Prozent
Platz 10: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 3,02 Prozent
Platz 9: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 3,31 Prozent
Platz 8: Siltronic
Siltronic: 5,47 Prozent
Platz 7: Drägerwerk
Drägerwerk: 5,74 Prozent
Platz 6: Bechtle
Bechtle: 5,90 Prozent
Platz 5: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 6,25 Prozent
Platz 4: JENOPTIK
JENOPTIK: 7,06 Prozent
Platz 3: CANCOM SE
CANCOM SE: 10,0 Prozent
Platz 2: Ottobock
Ottobock: 13,42 Prozent
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 18,32 Prozent
Weitere News
