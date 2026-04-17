DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -4,7%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.215 -0,2%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Morgan Stanley rät zu europäischen Aktien - aus diesen Sektoren Morgan Stanley rät zu europäischen Aktien - aus diesen Sektoren
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick

19.04.26 02:29 Uhr
KW 16 im TecDAX: Top-Performer und schwächste Aktien im Überblick | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 16 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.765,5 PKT 112,5 PKT 3,08%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 16

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 16/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.04.2026 und dem 17.04.2026. Stand ist der 17.04.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -4,52 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 29: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -1,03 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 28: Nordex

Nordex: -0,87 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 27: freenet

freenet: -0,36 Prozent

Quelle: freenet

Platz 26: 1&1

1&1: 0 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 25: QIAGEN

QIAGEN: 0,87 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 24: SMA Solar

SMA Solar: 2,00 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 23: United Internet

United Internet: 2,22 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 22: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 3,02 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 21: Drägerwerk

Drägerwerk: 5,19 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 20: HENSOLDT

HENSOLDT: 5,37 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 19: Bechtle

Bechtle: 6,58 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 18: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 6,63 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 17: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 7,32 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 16: Ottobock

Ottobock: 7,45 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Platz 15: CANCOM SE

CANCOM SE: 8,35 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 14: JENOPTIK

JENOPTIK: 9,02 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 13: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 9,11 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 12: Sartorius vz

Sartorius vz: 11,38 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 11: ATOSS Software

ATOSS Software: 11,64 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 10: Nagarro SE

Nagarro SE: 12,04 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 9: Kontron

Kontron: 12,09 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 8: SAP SE

SAP SE: 12,10 Prozent

Quelle: SAP

Platz 7: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 12,97 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 6: Infineon

Infineon: 14,19 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 5: Siltronic

Siltronic: 14,25 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 4: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 15,98 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 3: IONOS

IONOS: 18,41 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 2: TeamViewer

TeamViewer: 22,86 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 1: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 24,50 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

02:29Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick
18.04.26Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
17.04.26Optimismus in Frankfurt: TecDAX stürmt schlussendlich vor
17.04.26Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX nachmittags steigen
17.04.26heise+ | Wi-Fi-7-Router für Glasfaser und DSL im Test: Deutsche Telekom Speedport 7
17.04.26Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagmittag fester
17.04.26Marktüberblick: Brenntag-Aktie gesucht
17.04.26Marktüberblick: Brenntag-Aktie gesucht
mehr