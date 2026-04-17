Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 16 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 16/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.04.2026 und dem 17.04.2026. Stand ist der 17.04.2026.
Platz 30: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -4,52 Prozent
Platz 29: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -1,03 Prozent
Platz 28: Nordex
Nordex: -0,87 Prozent
Platz 27: freenet
freenet: -0,36 Prozent
Platz 26: 1&1
1&1: 0 Prozent
Platz 25: QIAGEN
QIAGEN: 0,87 Prozent
Platz 24: SMA Solar
SMA Solar: 2,00 Prozent
Platz 23: United Internet
United Internet: 2,22 Prozent
Platz 22: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 3,02 Prozent
Platz 21: Drägerwerk
Drägerwerk: 5,19 Prozent
Platz 20: HENSOLDT
HENSOLDT: 5,37 Prozent
Platz 19: Bechtle
Bechtle: 6,58 Prozent
Platz 18: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 6,63 Prozent
Platz 17: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 7,32 Prozent
Platz 16: Ottobock
Ottobock: 7,45 Prozent
Platz 15: CANCOM SE
CANCOM SE: 8,35 Prozent
Platz 14: JENOPTIK
JENOPTIK: 9,02 Prozent
Platz 13: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 9,11 Prozent
Platz 12: Sartorius vz
Sartorius vz: 11,38 Prozent
Platz 11: ATOSS Software
ATOSS Software: 11,64 Prozent
Platz 10: Nagarro SE
Nagarro SE: 12,04 Prozent
Platz 9: Kontron
Kontron: 12,09 Prozent
Platz 8: SAP SE
SAP SE: 12,10 Prozent
Platz 7: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 12,97 Prozent
Platz 6: Infineon
Infineon: 14,19 Prozent
Platz 5: Siltronic
Siltronic: 14,25 Prozent
Platz 4: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 15,98 Prozent
Platz 3: IONOS
IONOS: 18,41 Prozent
Platz 2: TeamViewer
TeamViewer: 22,86 Prozent
Platz 1: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 24,50 Prozent
