Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 19 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 19 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 19/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.04.2026 und dem 08.05.2026. Stand ist der 08.05.2026.
Platz 30: ATOSS Software
ATOSS Software: -5,05 Prozent
Platz 29: HENSOLDT
HENSOLDT: -4,80 Prozent
Platz 28: Nordex
Nordex: -3,67 Prozent
Platz 27: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -3,56 Prozent
Platz 26: QIAGEN
QIAGEN: -3,17 Prozent
Platz 25: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -2,87 Prozent
Platz 24: Nagarro SE
Nagarro SE: -2,48 Prozent
Platz 23: United Internet
United Internet: -2,40 Prozent
Platz 22: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -1,15 Prozent
Platz 21: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,62 Prozent
Platz 20: 1&1
1&1: -0,44 Prozent
Platz 19: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,16 Prozent
Platz 18: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,14 Prozent
Platz 17: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,11 Prozent
Platz 16: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 0,13 Prozent
Platz 15: SAP SE
SAP SE: 0,48 Prozent
Platz 14: freenet
freenet: 0,88 Prozent
Platz 13: Ottobock
Ottobock: 2,92 Prozent
Platz 12: CANCOM SE
CANCOM SE: 5,66 Prozent
Platz 11: IONOS
IONOS: 5,98 Prozent
Platz 10: Kontron
Kontron: 6,47 Prozent
Platz 9: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 6,51 Prozent
Platz 8: JENOPTIK
JENOPTIK: 7,43 Prozent
Platz 7: Bechtle
Bechtle: 7,78 Prozent
Platz 6: Infineon
Infineon: 7,93 Prozent
Platz 5: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 12,20 Prozent
Platz 4: TeamViewer
TeamViewer: 15,99 Prozent
Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 16,14 Prozent
Platz 2: SMA Solar
SMA Solar: 16,35 Prozent
Platz 1: Siltronic
Siltronic: 24,91 Prozent
