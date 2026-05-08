Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 19 im Überblick

10.05.26 02:50 Uhr
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 19 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.779,7 PKT -16,1 PKT -0,42%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 19

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 19/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.04.2026 und dem 08.05.2026. Stand ist der 08.05.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: ATOSS Software

ATOSS Software: -5,05 Prozent

Platz 29: HENSOLDT

HENSOLDT: -4,80 Prozent

Platz 28: Nordex

Nordex: -3,67 Prozent

Platz 27: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -3,56 Prozent

Platz 26: QIAGEN

QIAGEN: -3,17 Prozent

Platz 25: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -2,87 Prozent

Platz 24: Nagarro SE

Nagarro SE: -2,48 Prozent

Platz 23: United Internet

United Internet: -2,40 Prozent

Platz 22: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -1,15 Prozent

Platz 21: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,62 Prozent

Platz 20: 1&1

1&1: -0,44 Prozent

Platz 19: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -0,16 Prozent

Platz 18: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,14 Prozent

Platz 17: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,11 Prozent

Platz 16: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 0,13 Prozent

Platz 15: SAP SE

SAP SE: 0,48 Prozent

Platz 14: freenet

freenet: 0,88 Prozent

Platz 13: Ottobock

Ottobock: 2,92 Prozent

Platz 12: CANCOM SE

CANCOM SE: 5,66 Prozent

Platz 11: IONOS

IONOS: 5,98 Prozent

Platz 10: Kontron

Kontron: 6,47 Prozent

Platz 9: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 6,51 Prozent

Platz 8: JENOPTIK

JENOPTIK: 7,43 Prozent

Platz 7: Bechtle

Bechtle: 7,78 Prozent

Platz 6: Infineon

Infineon: 7,93 Prozent

Platz 5: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 12,20 Prozent

Platz 4: TeamViewer

TeamViewer: 15,99 Prozent

Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 16,14 Prozent

Platz 2: SMA Solar

SMA Solar: 16,35 Prozent

Platz 1: Siltronic

Siltronic: 24,91 Prozent

