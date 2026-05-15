Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick

17.05.26 03:25 Uhr
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 20 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.795,8 PKT -61,2 PKT -1,59%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 20

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 20/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.05.2026 und dem 15.05.2026. Stand ist der 15.05.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -14,56 Prozent

Platz 29: Siltronic

Siltronic: -12,10 Prozent

Platz 28: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -10,85 Prozent

Platz 27: Drägerwerk

Drägerwerk: -9,69 Prozent

Platz 26: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -5,76 Prozent

Platz 25: Bechtle

Bechtle: -5,75 Prozent

Platz 24: Sartorius vz

Sartorius vz: -5,53 Prozent

Platz 23: ATOSS Software

ATOSS Software: -4,92 Prozent

Platz 22: freenet

freenet: -4,46 Prozent

Platz 21: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -3,27 Prozent

Platz 20: Nordex

Nordex: -3,12 Prozent

Platz 19: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -2,84 Prozent

Platz 18: CANCOM SE

CANCOM SE: -2,49 Prozent

Platz 17: SAP SE

SAP SE: -1,46 Prozent

Platz 16: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,71 Prozent

Platz 15: TeamViewer

TeamViewer: -0,64 Prozent

Platz 14: SMA Solar

SMA Solar: -0,08 Prozent

Platz 13: 1&1

1&1: 0,22 Prozent

Platz 12: HENSOLDT

HENSOLDT: 0,93 Prozent

Platz 11: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,02 Prozent

Platz 10: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 1,13 Prozent

Platz 9: QIAGEN

QIAGEN: 1,24 Prozent

Platz 8: Kontron

Kontron: 1,32 Prozent

Platz 7: IONOS

IONOS: 2,02 Prozent

Platz 6: United Internet

United Internet: 2,38 Prozent

Platz 5: Nagarro SE

Nagarro SE: 2,64 Prozent

Platz 4: Ottobock

Ottobock: 3,33 Prozent

Platz 3: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 3,88 Prozent

Platz 2: Infineon

Infineon: 5,72 Prozent

Platz 1: JENOPTIK

JENOPTIK: 24,15 Prozent

