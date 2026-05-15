Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 20 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 20/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.05.2026 und dem 15.05.2026. Stand ist der 15.05.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -14,56 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 29: Siltronic
Siltronic: -12,10 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -10,85 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 27: Drägerwerk
Drägerwerk: -9,69 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 26: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -5,76 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 25: Bechtle
Bechtle: -5,75 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 24: Sartorius vz
Sartorius vz: -5,53 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 23: ATOSS Software
ATOSS Software: -4,92 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 22: freenet
freenet: -4,46 Prozent
Quelle: freenet
Platz 21: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -3,27 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 20: Nordex
Nordex: -3,12 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 19: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -2,84 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 18: CANCOM SE
CANCOM SE: -2,49 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 17: SAP SE
SAP SE: -1,46 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 16: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,71 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 15: TeamViewer
TeamViewer: -0,64 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 14: SMA Solar
SMA Solar: -0,08 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 13: 1&1
1&1: 0,22 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 12: HENSOLDT
HENSOLDT: 0,93 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 11: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,02 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 10: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 1,13 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 9: QIAGEN
QIAGEN: 1,24 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 8: Kontron
Kontron: 1,32 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 7: IONOS
IONOS: 2,02 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 6: United Internet
United Internet: 2,38 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 5: Nagarro SE
Nagarro SE: 2,64 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 4: Ottobock
Ottobock: 3,33 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 3: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 3,88 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 2: Infineon
Infineon: 5,72 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 1: JENOPTIK
JENOPTIK: 24,15 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag